Sesso davanti al cimitero: beccati dai carabinieri

Sesso in pieno giorno davanti a... un cimitero. E' successo a Verolanuova, nel Bresciano, dove una coppia di giovani è stata pizzicata da una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio controllo della zona di culto: non certo per cercare coppiette eccessivamente focose, ma per prevenire furti e scippi ed impedire lo spaccio di droga.

Durante i controlli le forze dell'ordine hanno notato un'auto parcheggiata nel cimitero comunale. Dentro la macchina c'era una giovane coppia in atteggiamenti inequivocabili. Dopo aver fatto rivestire i due ragazzi - entrambi di Brescia - i due militari li hanno sanzionati per atti osceni in luogo pubblico.