Sesso con studente di 13 anni: prof delle medie non andrà in carcere

Avevano una relazione, nessuna costrizione è emersa dalle indagini. Un'insegnante di 40 anni e un ragazzino di 13 anni erano "innamorati", come avrebbero raccontato loro stessi una volta che il caso è venuto alla luce. La vicenda termina con un patteggiamento, e così la prof evita il carcere: lo racconta il Giorno.

Succede in un comune della provincia di Bergamo. La donna, due figli piccoli, un matrimonio finito alle spalle, ha raccontato di aver "perso la testa" per il suo giovane studente, con cui si appartava in auto. I genitori, insospettiti per le continue uscite pomeridiane del figlio, lo avevano convinto a dire la verità.

L'insegnante è stata indagata per atti sessuali con minori: pochi giorni fa il patteggiamento a un anno e undici mesi, accolto dal giudice, concessi i benefici della sospensione condizionale della pena ed è stata riconosciuta anche la "lieve gravità dei fatti". Ai genitori del ragazzo l’insegnante ha provveduto a versare 5mila euro, come gesto di buona volontà e non come risarcimento del danno. La professoressa ha intrapreso un percorso di riabilitazione con uno psicologo.