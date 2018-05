"Il sesso non mi bastava mai": madre di tre figli racconta la sua dipendenza

"Anche fare sesso cinque volte al giorno non era abbastanza". A raccontarlo alla BBC una donna inglese di 37 anni, Rebecca B., che sostiene di aver passato un brutto periodo a causa di un disturbo compulsivo legato alla sfera sessuale. "[Il sesso] era letteralmente la prima cosa a cui pensavo appena sveglia, non riuscivo a togliermelo dalla mente" ha confessato Rebecca. Una vera e propria patologia da cui la 37enne dice di essere guarita solo dopo una lunga terapia.

"Ero dipendente dal sesso"

La donna ha confessato di essere caduta nella dipendenza nel 2014, in un periodo in cui stava curando una depressione post-parto successiva alla nascita del terzo figlio. Il suo desiderio insaziabile è stata la causa della rottura con il compagno.

"All'inizio le cose andavano bene, ma andando avanti non riusciva più a capire cosa mi stesse accadendo e dopo alcuni mesi ha iniziato a farmi alcune domande". In poche parole, ha spiegato Rebecca, "mi ha accusato di avere una relazione e pensava che, sentendomi in colpa per questo, volessi fare tutto questo sesso con lui".

"Cinque minuti dopo averlo fatto, lo volevo di nuovo", ha aggiunto la donna. Nel novembre 2014, la 37enne se n’è andata di casa dicendo di aver bisogno di una pausa di riflessione ed è tornata a stare con la madre. Alla fine però la relazione con il compagno è rapidamente naufragata

"Ogni cosa mi ricordava il sesso"

Rebecca ha raccontato di aver vissuto "da eremita" per un lungo periodo di tempo. "Ogni cosa mi ricordava il sesso. Rimanevo a casa perché mi vergognavo che quello fosse tutto ciò a cui potevo pensare. Anche se nessuno poteva leggere nei miei pensieri, mi sentivo molto a disagio nel trovarmi vicino ad altre persone".

Il disturbo compulsivo da sesso

Rebecca ha quindi deciso di chiedere aiuto all'organizzazione 'Relate', che si occupa di sostegno a persone in difficoltà nelle relazioni. Per curare il suo disturbo ha in seguito deciso di cambiare vita: ha lasciato il lavoro e si è trasferita in Francia. "Ho cambiato il mio stile di vita e nel mio caso ha funzionato" ha detto Rebecca. La BBC scrive che il “Disturbo da comportamento sessuale compulsivo" è una “patologia” che divide gli esperti: nel 2019 l'Organizzazione mondiale della sanità dovrebbe però inserire questo disturbo nella sua 'International Classification of Diseases (ICD)'.