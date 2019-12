Sesso a tre a Natale, ma la serata finisce in caserma

Per Natale aveva deciso di regalarsi una notte di sesso con due professioniste dell'arte erotica ma la serata non è finita come sperava. Protagonista della vicenda un operaio albanese di 31 anni, residente a Cattolica. La sera del 25 dicembre l’uomo aveva contattato due escort romene di 26 e 22 anni per organizzare un'ammucchiata. Le due lucciole, dopo aver patteggiato la tariffa di 350 euro da pagarsi in anticipo, si sono incontrate col ragazzo che era andato a prenderle per portarle a casa sua.

Qualcosa però è andato storto: le due escort, forse a causa della presenza dei genitori del 31enne nella stanza accanto, si sono raffreddate a tal punto da mandare a monte la notte di sesso. La decisione ha fatto infuriare l'albanese che ha iniziato a pretendere indietro i 350 euro della prestazione.

Al rifiuto delle due donne sarebbe scaturita una violenta lite con una delle romene che ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. Sul posto è accorsa una pattuglia dell'Arma che ha trovato le escort in strada e, davanti ai militari, le ragazze hanno raccontato di essere state strattonate e malmenate. Al termine degli accertamenti di rito per il 31enne è scattata la denuncia per lesioni.