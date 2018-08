La folle sfida sui grattacieli: sospesi nel vuoto per una foto sui social

Sarà la voglia di adrenalina, il desiderio di sentirsi in bilico tra la vita e la morte o semplicemente un modo per mettersi in mostra sui social network. Parliamo della nuova moda arrivata anche in Italia, di scalare gli edifici più alti delle città per poi postare le foto mozzafiato su Facebook, Instagram o Twitter.

Un fenomeno già visto in Russia o negli Stati Uniti e che adesso è arrivato anche in Italia, a Milano. A raccontare questa moda e i suoi protagonisti è stato Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday: “Uno di loro, soltanto un paio di mesi di fa, scriveva sui social "io dovrò morire quando per me sarà tempo di morire, quindi lasciatemi vivere la mia vita come voglio" sotto la foto di lui impegnato in una verticale su un tetto con dietro la torre Solaria e l'Unicredit tower. Un altro, anche lui giovanissimo, si chiedeva cosa fosse "la vita senza rischio" mostrando una sua immagine mentre è in equilibrio - precario - su un'impalcatura e quasi duecento metri da terra. Sì, perché loro "il rischio" lo amano, lo cercano, lo desiderano”.

Loro sono i ragazzi che negli ultimi mesi hanno iniziato a sfidare i grattacieli di Milano, cercando di raggiungere vette sempre più alte dalle quali guardare la città. Le regole del "gioco" sono semplici: basta entrare in un edificio o in un cantiere, trovare il modo di arrivare fino al tetto o alla terrazza e poi scattare una foto o un video da pubblicare in rete, con gli hashtag - eloquenti - "roof", "rooftop", "roofculture". Le mete preferite sono facile da individuare: i palazzi più alti attorno al Duomo, le nuove costruzioni di CityLife e i tetti di Porta Nuova.