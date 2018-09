Sfrattata la squadra di calcio composta solo da immigrati: "Ci hanno mandati via"

Tre anni fa fece notizia la singolare storia della squadra di calcio di Foresto Sparso composta tutta da immigrati africani. Il team, nella cui attuale rosa figura solo un ragazzo di origini italiane, milita in Seconda Categoria ma da qualche settimana è stata sfrattata dalle strutture del paese, come riporta il quotidiano La Stampa.

Come ha spiegato il sindaco Roberto Duci, "è stato fatto un nuovo bando per l'utilizzo del campo sportivo comunale e la squadra non ha partecipato. La gestione della struttura se l'è assicurata la Polisportiva dell'oratorio".

Così la ASD Sen Academy Foresto Sparso si è dovuta spostare a 20 chilometri di distanza, per allenarsi a Calcinate (Bg) e giocare le partire nell'impianto bresciano di Palazzolo sull'Oglio, nel bresciano.

"Non è corretto dire che ce ne siamo andati volontariamente - ha raccontato a La Stampa l'allenatore, il senegalese Bassirou Ndiaye - abbiamo rischiato di scomparire del tutto, ci siamo iscritti all'ultimo giorno utile. L'ostilità nei nostri confronti è sempre stata tanta. Ci hanno mandati via".