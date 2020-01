Sotto sfratto, uccide due agenti di polizia e provoca un maxi incendio

Tragedia a Honolulu, alle Hawaii. Un uomo ha pugnalato la sua padrona di casa, ucciso due ufficiali di polizia e ha incendiato un'abitazione, provocando però anche l'incendio di altre sette case nel quartiere di Diamond Head, non lontano da Waikiki.

La polizia, giunta sul posto in seguito a una segnalazione, si è trovata davanti Jaroslav "Jerry" Hanel, che ha aperto il fuoco e ucciso di gli agenti Tiffany Enriquez e Kaulike Kalama, come ha riferito il capo della polizia di Honolulu, Susan Ballard. Hanel ha poi dato fuoco all'abitazione e le fiamme si sono propagate rapidamente a quelle vicine, distruggendone sette e danneggiandone molte altre. La polizia ritiene che Hanel sia rimasto ucciso nel rogo, insieme ad altre due donne.

This is the view from the fires where the active shooter supposedly is inside one of the houses here in Honolulu.



This is the view from Kapiʻolani park pic.twitter.com/fRpR3zdlPs