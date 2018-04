Si sporge dalla finestra, perde l'equilibrio e cade: morta una donna di 54 anni

Tragedia la scorsa notte a Quinzano (Brescia). Una 54enne è caduta dalla finestra della mansarda della sua abitazione precipitando per diversi metri. Tutto sotto gli occhi di una delle sue figlie, che ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e l'elisoccorso: vani gli sforzi dei sanitari del 118, per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare.

Il dramma attorno alle due. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la donna, che stava aspettando il rientro a casa della figlia più piccola, avrebbe sentito i cani abbaiare, così si è affacciata dalla finestra per vedere cosa stesse accadendo. Pochi secondi drammatici: la 54enne si sarebbe sporta troppo, dimenticandosi dell'assenza del parapetto, rimosso proprio nei giorni scorsi durante dei lavori di ristrutturazione, finendo per precipitare nel vuoto.