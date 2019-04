Finisce in coma per salvare il figlioletto: si risveglia dopo 27 anni

Munira Abdulla si è svegliata dopo 27 anni di coma. Un caso che sta facendo il giro del mondo perché la donna era stata dichiarata in stato vegetativo nel lontano 1991 dopo un'incidente d'auto in cui era riuscita a salvare il figlio di 4 anni.

È stato proprio il figlio, Omar Webair, ora 32enne a voler dare l'annuncio: "Ho sempre avuto la sensazione che un giorno si sarebbe svegliata". Le visite a sua madre erano diventate parte della routine quotidiana: "S i sedeva con lei per ore e s ebbene non potesse parlare, dalle sue espressioni poteva capire se stava soffrendo o no".

"Per me era come l'oro; più passa il tempo, più diventa preziosa"

La famiglia di Abdulla, però, non si è arresa e in questi anni ha proseguito la fisioterapia e le cure, fino al trasferimento in Germania. La donna ha ripreso conoscenza l'anno scorso in un ospedale tedesco, ma la notizia è stata data soltanto ora dal figlio Omar in un'intervista al quotidianoThe National.