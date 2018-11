“Tenetevela, se l'è cercata”: odio social su Silvia, rapita in Kenya

Mentre sale la tensione per il rapimento di Silvia Costanza Romano, cooperante della Onlus Africa Milele, rapita ieri sera in Kenya, sui social sono moltissimi i commenti beceri e offensivi nei confronti della 23enne milanese sequestrata da un commando di uomini armati a Chakama, nella contea di Kilifi, a circa 70 chilometri da Malindi. Post carichi di un odio immotivato, come quelli riportati sul sito dell'AdnKronos.

"Spero che quei selvaggi le insegnino le buone maniere sessuali", scrive un utente, mentre Patrizia da Albenga rincara la dose: "Con tutti i poveri italiani che vivono in strada, dormono nei cartoni e non hanno cibo..."

"Poteva restare qui e occuparsi di aiutare loro! Certo la bontà in casa propria non paga" aggiunge, definendosi come una 'Libera pensatrice' di professione. "C'è voluta andare lei", "se l'è cercata", "stava a casa e non succedeva", "in primis alla sua salute doveva pensarci la ragazza stessa" suggerisce Luigi che sulla sua pagina dichiara di lavorare al ministero della Difesa, mentre la bionda Giuseppa interviene con le maiuscole, in pratica urlando su Facebook, "Cosa vuole? Tenetevela".

A preoccupare pare non sia tanto la sorte della ragazza quanto i soldi, un eventuale riscatto. "Lo Stato non deve pagare per una scriteriata in cerca di emozioni forti" sostiene la signora Fanny, sempre su Facebook, ma anche i cinguettii sono dello stesso tenore. "Il problema è andare a fare volontariato in zone pericolose e pretendere che sia il Governo a risolvere i casini" twittano in tanti preoccupati non tanto per la vita della ragazza, quanto per "chi pagherà alla fine?". "Per me non hanno tutti i torti - conclude Maria -. Chissà quanto ci costerà tirarla fuori".