Sindaco leghista nega la biblioteca per la presentazione di un libro sull'antifascismo

Un giornalista che aveva chiesto di poter presentare il suo libro sul neofascismo bresciano nella biblioteca cittadina si è visto negare lo spazio dal sindaco leghista perché "è meglio lasciare fuori la politica dalla biblioteca, è un luogo di cultura".

Succede a Pompiano, in provincia di Brescia, come racconta L'Espresso.

Federico Gervasoni, giovane giornalista costretto a vivere sotto sorveglianza in seguito alle minacce ricevute proprio per le sue inchieste sul neofascismo, aveva richiesto di poter presentare nella locale biblioteca il suo "Il cuore nero della città. Viaggio nel neofascismo bresciano".

Non si può parlare di antifascismo in biblioteca.



Pompiano, Italia, 2019.https://t.co/0PmpudOvO5 — Federico Gervasoni (@fred_gerva) November 21, 2019

Dal sindaco Giancarlo Comencini però è arrivato il niet. "Il sindaco poteva negare la biblioteca appellandosi alla norma che consente di utilizzarla solo per iniziative promosse dall’amministrazione comunale", ha detto Sara Acerbis, consigliera comunale di opposizione che ha promosso la presentazione. "Invece ha voluto sottolineare la dimensione politica di un libro che politico non è: mette solamente in fila fatti di cronaca".

"È la prima volta che mi succede una cosa del genere, sono sconcertato", è stato il commento di Gervasoni: "Ho presentato il mio libro in molte città, nessun sindaco però mi ha mai negato la biblioteca. Spero che Comencini abbia letto il mio libro prima di rispondere alla richiesta".

La posizione del sindaco ha creato molte discussioni in città, dove "in molti considerano la sua scelta dovuta anche ad un’amicizia, quella con Andrea Boscolo, esponente dei neofascisti di Brescia ai Bresciani e vicino agli ambienti di Avanguardia Nazionale", scrive L'Espresso.