Il Comune è senza soldi: il sindaco compra due scuolabus (e regala lo stipendio)

Il piccolo Comune è al verde e non può permettersi di acquistare alcuni mezzi importanti per la comunità, così scende in campo il sindaco in prima persona, che di tasca propria ha voluto fare un grande regalo ai suoi concittadini.

E' quello che è avvenuto a Tornolo, in provincia di Parma, dove il sindaco Renzo Lusardi, ha comprato due scuolabus e un’autospazzatrice, veicoli che il Comune non poteva permettersi a causa della mancanza di fondi nella casse dell'amministrazione.

Ma, come racconta la Gazzetta di Parma, la generosità del primo cittadino non si è fermata qui: come promesso durante la campagna elettorale, il sindaco (proprietario di alcune aziende) sta versando il suo stipendio di circa 1.400 in un conto corrente a disposizione delle emergenze sociali di cui il paese potrebbe aver bisogno.