Corea del Sud, il sindaco di Seoul è stato trovato morto

Il sindaco di Seoul, Park Won-soon, è stato trovato morto poche ore dopo che la figlia ne aveva denunciato la scomparsa: lo ha reso noto la polizia sudcoreana.

Attivista civico di lunga data e avvocato per i diritti umani, Park è stato eletto sindaco di Seoul nel 2011 ed è entrato nel suo terzo e ultimo mandato nel giugno dello scorso anno. Membro del Partito democratico liberale del presidente Moon Jae-in, Park era stato considerato un potenziale candidato presidenziale per i liberali nelle elezioni del 2022.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Bbc riferisce che nelle ore precedenti alla sua scomparsa, una dipendente avrebbe presentato una denuncia per molestie sessuali. Park è stato inquadrato da una telecamera di sicurezza alle 10:53 vicino all'ingresso di un'area boscosa in cui il suo segnale telefonico è stato rilevato l'ultima volta. Circa 600 poliziotti e vigili del fuoco hanno usato per ore droni e cani per perlustrare l'area.