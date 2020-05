Sindaco viola il lockdown per ubriacarsi e si nasconde in una bara fingendosi morto

Occhi serrati e maschera indossata per cercare di celare la puzza di alcol: un sindaco peruviano non è riuscito ad ingannare la Polizia fingendosi morto: gli agenti interventi dopo la segnalazione di un assembramento hanno prima scattato le foto del malcelato cammuffamento poi hanno posto Jaime Rolando Urbina Torres in arresto.

È successo nella città andina di Tantará dove lo stesso sindaco è stato pizzicato a trasgredire il coprifuoco e il divieto di assembramento che lui stesso aveva firmato. L'uomo aveva infatto deciso di passare una serata con gli amici bevendo a profusione liquori locali. Un comportamento che ha però attirato l'attenzione di alcuni cittadini che hanno deciso di avvertire la polizia.

Un cattivo esempio che ha avuto un risvolto ancor più grottesco quando, cercando di sfuggire agli agenti e scorgendo nelle vicinanze alcuni feretri preparati per accogilere le vittime della Covid, il sindaco ha indossato la mascherina sanitaria e, imitato da un compagno di bagordi, si è sdraiato in una delle bare, fingendosi morto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fumi dell'alcol lo avevano convinto che il sotterfugio potesse funzionare ma la polizia, prima di intervenire, ha scattato alcune foto che ovviamente ora hanno fatto il giro del mondo.