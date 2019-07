Sinisa Mihajlovic, calcio in ansia: "Serve terapia d'urto"

Calcio in ansia per Sinisa Mihajlovic. In prima pagina oggi il Corriere dello Sport spiega che il tecnico del Bologna è costretto a fermarsi per problemi di salute. Il serbo spiegherà tutto nel pomeriggio, in una conferenza stampa che si terrà alle 16.30: si deve sottoporre a una terapia d'urto, scrive il quotidiano sportivo.

Due giorni fa la società aveva fatto sapere che Mihajlovic aveva preferito non viaggiare con la squadra verso il ritiro di Castelrotto per qualche linea di febbre. E' stato necessario procedere con ulteriori indagini cliniche. Mihajlovic, un guerriero, ha deciso di presentarsi in prima persona a spiegare le ragioni dello stop forzato. Forza Sinisa.