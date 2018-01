La sinistra scompare dalla scheda elettorale

Sulla scheda elettorale, per la prima volta dal 1994, la parola "sinistra" non ci sarà più. E' il Giornale a notare come sia stata ormai rinnegata, e a rivendicarla siano rimasti solo i gruppi trotzkisti che non hanno alcuna speranza di entrare in parlamento.

Un termine identificativo, chiaro, immediato. I partiti però ci hanno rinunciato. Il Pd, nato anche dalle ceneri dei democratici di sinistra, sin dal 2008 ha tolto di mezzo la parola "sinistra".

Liberi e Uguali, la nuova formazione capeggiata da Pietro Grasso, ha preferito optare nel nome per un riferimento a libertà e uguaglianza, senza tracce di "sinistra".

Nel 2008 invece qualche traccia c'era ancora, con la fallimentare coalizione "La Sinistra L'Arcobaleno". Nel 2013 poi i dem erano alleati con i vendoliani di Sel (Sinistra ecologia e libertà).

E adesso?