Tornano gli "skimmer": attenzione durante i prelievi agli sportelli bancomat

Conviene sempre fare molta attenzione prima di prelevare contanti al bancomat. Un altro skimmer è stato scovato in centro a Venezia dalle forze dell'ordine. L'ultimo ritrovamento nella mattinata di domenica, dagli agenti della polizia di Stato in servizio nell'area marciana. Il dispositivo per la clonazione di carte bancomat e di credito era stato installato in uno sportello bancomat della zona.

Non è certo una novità. Si tratta del secondo skimmer rinvenuto dalla polizia nel giro di pochi giorni in laguna. I poliziotti hanno richiesto come da prassi l'intervento dei vigili del fuoco, cui è spettato il compito di rimuovere l'apparecchio, poi posto sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e incastrare il colpevole, anche attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.

Che cos'è uno skimmer

Lo skimmer è un dispositivo capace di leggere e in certi casi immagazzinare su una memoria EPROM o EEPROM i dati della banda magnetica dei badge. Le caratteristiche dello skimmer fanno sì che venga usato sempre più spesso per commettere attività criminose a danno dei titolari di carte di credito, degli utilizzatori degli sportelli Bancomat e dei distributori self-service di carburanti.

Non è facile rendersi conto ad occhio nudo della manomissione di uno sportello bancomat, a meno di non essere dei tecnici: quindi proprio per questo motivo è opportuno coprire sempre con la mano la tastiera mentre si digitano i codici. Inoltre sono più a rischio le macchinette vecchie e posizionate in luoghi isolati. I bancomat moderni infatti sono studiati per impedire la manomissione di questo genere. Se lo sportello vi sembra danneggiato o diverso dagli altri usati, allora è meglio cercarne un altro, e se la banca è aperta, chiedere un controllo ai dipendenti non è una cattiva idea.