Il gioco spaccatesta diventa virale, l'allarme: Rischi gravissimi"

Si sta diffondendo su Tik Tok una nuova sfida ad alto rischio per i ragazzi, la Skullbreaker Challenge. E cresce l'allarme nelle chat dei genitori.

È terribile e sconcertante il nuovo, folle 'scherzo spaccacranio' che si sta diffondendo tra i giovanissimi, a causa anche di video postati sui social network. La Skullbreaker Challenge è nata in America e ha già provocato danni alle giovani vittime, che volontariamente si prestano a questa moda pericolosissima.

"Dobbiamo scongiurare che questo 'gioco' prenda piede tra i nostri ragazzi" sottolinea Marialucia Lorefice, presidente del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari sociali della Camera.

Che cos'è la Skullbreaker Challenge

Ma come funziona la Skullbreaker Challenge? In genere due partecipanti coinvolgono una vittima ignara in una sorta di 'gara' di salti, per poi spingerla o sgambettarla a sorpresa.

Risultato: una rovinosa (e pericolosa) caduta, con il serio rischio di trauma cranico.

"Genitori e insegnanti - raccomanda Lorefice - devono prestare la massima attenzione e informare bambini e adolescenti sui rischi che corrono".