Cresce il ricorso a "smart drug" per studiare ed essere più produttivi: è allarme

L’utilizzo di sostanze per potenziare l’attenzione è cresciuto in tutto il mondo ma soprattutto in Europa ha fatto segnare un aumento significativo. A rivelarlo uno studio condotto su decine di migliaia di persone pubblicato su l’International Journal of Drugs Policy e ripreso dal sito della rivista specializzata Nature.

In un sondaggio condotto su soggetti in 15 nazioni del mondo, il 14% ha riferito di aver preso degli stimolanti almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, un +5% rispetto al 2015. E il ricorso alle "smart drug" è cresciuto in tutti i 15 Paesi esaminati nella ricerca. Negli Usa il 30% le aveva prese almeno una volta nel 2017, contro il 20% del 2015 ma è in Europa che il trend appare in netto aumento: in Francia è passato dal 3% del 2015 al 16% nel 2017 e nel Regno Unito dal 5 al 23%.

Si tratta di numeri decisamente impressionanti, dice Barbara Sahakian, una neuroscienziata dall’Università di Cambridge - non coinvolta nel progetto - che fa notare come ci sia stato un aumento legato agli stili di vita nell’uso di farmaci che potenziano le capacità cognitive da parte di persone in salute.

Larissa Maier, psicologa dell’Università della California che ha guidato lo studio, chiama in causa fattori culturali, il numero di diagnosi di ADHD e la disponibilità di ottenere queste sostanze.

Lo studio, che si basa sulla Global Drug Survey con dati su oltre 79 mila persone nel 2015 e circa 30 mila nel 2017, ha preso in esame farmaci come Adderall e Ritalin - prescriti per trattare il disordine da iperattività e deficit di attenzione (Adhd) - ma anche il modafinil per i disturbi del sonno e stimolanti illegali come la cocaina.

Il trend preoccupa gli specialisti, dal momento che le conseguenze (per la salute) sono tutte da scoprire. Ma come ci si rifornisce di questo doping mentale? Circa la metà delle persone intervistate ha spiegato di aver ottenuto queste sostanze attraverso amici, il 10% su Internet e il 6% da un familiare. C'è poi chi (4%) ha avuto una 'regolare' prescrizione per un presunto problema di salute. Intanto continua il dibattito sull'uso non medico delle smart drug: davvero queste sostanze aumentano la performance cognitiva? Finora gli studi non sono stati conclusivi.