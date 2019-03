"Lo smartphone di mia moglie le ha preso fuoco in mano"

Stacca il telefono dalla presa, lo accende e l’apparecchio prende improvvisamente fuoco. È la disavventura di cui è rimasta vittima (per fortuna incolume) la moglie del pensionato Lello Barbacane, che ha voluto raccontare la vicenda all’agenzia AdnKronos. E dire che quel telefono era quasi nuovo.

Il signor Lello ricorda perfino il giorno esatto dell’acquisto: lo comprò il 9 febbraio del 2018 in un centro commerciale di Roma. Era un regalo per il compleanno della moglie. Il telefonino gli costò 329 euro, più 25 di assicurazione. Ma neanche un anno dopo, per la precisione il 9 febbraio scorso, quell’aggeggio è andato in fiamme.

Smartphone prende fuoco: il racconto del pensionato

"Era in carica, lei era sul divano a guardare la televisione con il nostro cane - racconta il pensionato -. L'ha staccato dalla presa e quando l'ha acceso le ha preso fuoco in mano. D'istinto l'ha buttato a terra, per evitare di ustionarsi e per fortuna ha soltanto una scottatura. Il telefonino ha continuato a bruciare sul pavimento con il cane che scappava in terrazzo. A ripensarci è andata bene, poteva essere una tragedia".

"L'avevo assicurato, pensavo ad un furto e invece..."

Per fortuna la moglie se l’è cavata solo con un grosso spavento, ma "poteva essere una tragedia" dice il signor Lello. Se non altro il telefono è ancora in garanzia. Il pensionato ha raccontato di aver assicurato lo smartphone pensando "a un eventuale furto, uno scippo, ma certo non a questo...".

L'AdnKronos ha pubblicato anche una foto del telefonino bruciato: