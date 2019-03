Tenta di ucciderlo con una freccia: lo smartphone gli salva la vita

Quando parliamo degli smartphone tendiamo sempre ad evidenziare i lati negativi di questi strumenti, ma c'è un uomo di 43 anni che potrà dire di essere ancora in vita proprio grazie al suo apparecchio cellulare. Un uomo di 43 anni di Nimbin, un paese a circa 180 chilometri a sud di Brisbane, in Australia, è scampato ad un attacco 'mortale' con una freccia perché aveva con sé il cellulare che ha impedito al dardo di trapassarlo.

Come racconta il quotidiano australiano News.com.au, un 39enne aveva tentato di 'fare fuori' la vittima scagliando una freccia, ma invece di colpire il 43enne, il dardo si è 'impuntato' nello smartphone che l'uomo teneva in mano, proprio per filmare quell'individuo che aveva imbracciato arco e frecce. La polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud ha condiviso su Facebook le immagini che testimoniano l'accaduto, aggiungendo che l'aggressore è stato arrestato. Per fortuna il 43enne, di cui non sono state rese note le generalità, ha riportato soltanto una lieve ferita al volto.