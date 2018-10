L'ex segretaria di Bossi: "Salvini sapeva dei 49 milioni spariti, ma non fece nulla"

"Glielo dissi personalmente, stanno sparendo i soldi. Ma lui non si sbilanciò molto", ha detto in merito ai 49 milioni di euro sottratti tra il 2008 e il 2010. Daniela Cantamessa, ex segretaria di Umberto Bossi, ha accusato Roberto Maroni di aver dilapidato il patrimonio della Lega e Matteo Salvini di esserne al corrente, ma di non aver fatto nulla.

Cantamessa ne ha parlato in una video intervista pubblicata da The Post Internazionale. "Quando Bossi si è dimesso aveva lasciato nelle casse del partito circa 40 milioni di euro", racconta l’ex dipendente del Carroccio. Poi con la "gestione Maroni", ci fu un cambio di organizzazione delle attività: "Maroni, invece di usare la struttura storica della Lega, utilizzava strutture esterne che avevano dei costi molto alti", prosegue.

L'ex segretaria di Bossi ribadisce di aver avvertito l'attuale ministro dell'Interno e vicepremier, allora vice segretario federale della Lega, di quanto stava accadendo: "Con lui avevo un rapporto cameratesco. Era uno di noi. Gli dissi di fare qualcosa perché stavano sparendo tutti i soldi. Ma non si sbilanciò molto quando glielo dissi. Tutto questo disastro è stato impostato dal 2012 in poi".