Apre il regalo della nonna ma trova un tesoro letteralmente "mangiucchiato"

Aveva donato i risparmi di una vita alla nipote, peccato che per un tragico dettaglio il dono non sia potuto arrivare nelle mani di una 23enne indonesiana che si è ritrovata tra le mani - letteralmente - una manciata di polvere.

Una storia incredibile, ma purtroppo è vera. I risparmi di una vita, dieci milioni di rupie (circa 640mila euro) sono stati infatti divorati dalla termiti. È succcesso in Indonesia come racconta il Jakartapost documentando il tutto con alcune foto veramente da crepacuore. Questa surreale disavventura è stata scoperta solo alla morte dell'anziana che aveva continuato a riempire una busta nascosta in uno dei suoi cassetti in un armadio di casa.

Pensava fossero più al sicuro che in un conto corrente di una banca, ma non aveva tenuto conto di un particolare. È stata la nipote - Putri Buddin - ad accorgersi immediatamente che c’era qualcosa di strano.

Ini uang yang “TIDAK DIGANTI” terus kata masnya disimpen aja buat kenang-kenangan. Dimasukin ke dalem plastik dong.

Buat rayap-rayap lain yang laper lumayan🙃💔 pic.twitter.com/GxEYtvTA6K — Putri Buddin (@putribuddin) August 19, 2019

La busta di plastica in cui erano riposte le banconote era rotta e poi prendendo in mano le banconote si notava come la maggior parte erano state "letteralmente" mangiucchiate dalle termiti, famelici insetti del legno che oltre a divorare alcuni angoli del cassetto si erano spinti oltre, causando un danno incomparabile.