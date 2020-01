Il sole come non l'avete mai visto: le prime immagini della superficie

Così vicino si potrebbe avere la sensazione di scottarsi. Il National Solar Observatory ha pubblicato le prima immagini del Daniel K. Inouye Solar Telescope della National Science Foundation, che riprendono per la prima volta la superficie del sole. Il telescopio solare lungo 4 metri, è posto sulla cima di Haleakala, Maui, nelle Hawaii, e permetterà agli scienziati di conoscere ancora meglio la nostra stella e l'impatti dei suoi “comportamenti” sul nostro pianeta. Le attività del sole possono infatti influenzare quello che avviene sulla Terra: le eruzioni magnetiche che avvengono sulla superficie del sole sono in grado di nfluire sul trasporto aereo, interrompere le comunicazioni satellitari e abbattere le reti elettriche, causando blackout di lunga durata e disabilitando tecnologie come il GPS.

Le foto spaziali scattate dal telescopio solare Inouye di NSF mostrano per la prima volta il sole da molto vicino, con la superficie che appare come un turbolento schema di plasma, con strutture simili a cellule di enormi dimensioni.