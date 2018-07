Profugo eroe senza cittadinanza, salvò una aspirante suicida: "Non si poteva restare a guardare"

"Non si può stare fermi quando qualcuno rischia di morire". Per Solomon decidere di gettarci tra le acque del fiume Piovego lo scorso 2 luglio per salvare una ragazza che aveva deciso di farla finita non è stato difficile. Lo racconta con semplicità e senza enfasi, come scrive Ivan Grozny Compasso su PadovaOggi, che ne ha ricostruito la storia.

Solomon è arrivato in Italia dal nord della Nigeria, dove Boko Haram continua a mietere vittime. La sua vita, in quanto cristiano, era in pericolo e così ha deciso di partire, attraversando il deserto a bordo di camion per arrivare fino in Libia dove, quando la situazione è precipitata, è rimasto nelle maglie dei miliziani dedico al traffico di esseri umani. Poi l'arrivo a Padova, la richiesta d'asilo, il lavoro da pendolare a Venezia per piccole manutenzioni e giardinaggio, regolarmente assunto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo il salvataggio, Solomon è stato ricevuto in sala giunta dal sindaco Giordani insieme al vice Lorenzoni e all'assessore Benciolini. Il suo datore di lavoro ha scritto una lettera nella quale chiede che gli sia concessa la cittadinanza per meriti straordinari.