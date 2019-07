"Le vittime del sommergibile nucleare russo hanno evitato una catastrofe planetaria"

"Con la loro vita, hanno salvato i loro compagni, la loro unità ed evitato una catastrofe su scala planetaria". Lo ha dichiarato il capitano Sergei Pavlov, aiutante del capo di Stato maggiore della Marina russa, ai funerali lo scorso fine settimana dei 14 sommergibilisti morti nell'incendio del sottomarino con cui erano in missione nel Mare di Barents lunedì scorso.

Fino a ora le autorità hanno confermato solo che il sottomarino su cui si trovavano, identificato da fonti come l'As-12 Losharik, era a propulsione nucleare.

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu aveva inoltre riferito giovedì al presidente Putin che l'incendio ha interessato le batterie e che il reattore nucleare era stato sigillato e, anche dopo l'incidente, era operativo. Putin ha approvato la proposta di Shoigu di conferire onorificenze di stato ai 14 militari le cui azioni erano state definite "eroiche" già nel primo comunicato del ministero della difesa sull'incidente.

Ricordiamo che l'incidente al sommergibile russo è stato reso ufficiale solo il 4 luglio scorso dopo tre giorni di assoluta segretezza vista anche la natura del battello, un sommergibile a propulsione nucleare che utilizzava una nuova tecnologia.

Secondo quanto ha riferito il ministro della difesa Sergei Shoigu la causa principale della tragedia del sottomarino russo in cui hanno perso la vita 14 militari è stato "un incendio delle batterie che si è diffuso"

"Il reattore nucleare è stato sigillato e tutto il personale è stato portato via. L'equipaggio ha adottato le misure necessarie per salvare l'unità che è in grado di funzionare. Questo significa che possiamo riparare velocemente, e completamente, il sommergibile".