Sondaggi, la "sorpresa" a 50 giorni dal voto: chi scende e chi sale

La confusa fase di stallo che sta caratterizzando le consultazioni non sembra giovare al Movimento 5 Stelle che per la prima volta dopo le elezioni appare in calo nei sondaggi. Una flessione lieve ma forse significativa quella certificata da una rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera.

Se il 28 marzo, due settimane dopo il voto, il M5s veniva accreditato del 33,9% dei consensi (contro il 32,7 raccolto alla Camera alle politiche del 4 marzo), dopo l’ultimo sondaggio viene dato al 33,5, in discesa dello 0,4.

Sondaggi: calo M5s, bene Lega e Pd

Chi sale, un po’ a sorpresa, è invece il Partito Democratico, dato praticamente per defunto dopo la batosta elettorale: se il 28 marzo solo il 18,8 % degli italiani avrebbe votato per il Pd, oggi i dem raccoglierebbero il 19,5% dei voti. Un balzo in avanti dello 0,7%, che non è poco: paga forse il basso profilo tenuto dalla dirigenza dem in queste ultime convulse settimane e qualche elettore in fuga potrebbe essere tornato “all’ovile”. Bene la Lega che con il 19,5% è in crescita di oltre due punti rispetto al dato elettorale, stabile Fratelli d’Italia, male Forza Italia che crolla dal 14 al 12,9%.

Il gradimento dei leader

Ma è soprattutto il giudizio sul gradimento dei leader e dei partiti - più che il modesto calo nei consensi - che dovrebbe preoccupare i pentastellati. Il gradimento di Di Maio precipita di 6 punti percentuali (dai 49 del 30 marzo ai 43 di oggi) e così pure quello dei 5 Stelle (-6%). Il capo politico dei 5 Stelle viene così superato da Matteo Salvini il cui gradimento non sembra risentire delle estenuanti trattative in corso per la formazione di un governo.

Esulta il Pd. "In venti giorni Luigi Di Maio e M5s perdono 6 punti di gradimento, secondo il sondaggio Ipsos del Corriere – scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi - . Si tratta dell'effetto band wagon, come i sondaggisti chiamano la tendenza dell'elettorato a schierarsi dalla parte di chi ha vinto, più breve della storia della Repubblica".