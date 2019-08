Sondaggi, effetto Conte per il Movimento 5 stelle. E la Lega è in calo

"L'effetto Conte" porta 7 punti in più al Movimento 5 stelle (che passa dal 17,4% rilevato lo scorso 18 luglio al 24,2% rilevato il 29 agosto), mentre la Lega di Salvini, accreditata al 31,8%, è in calo, ma resta sopra il 30%. I due partiti ex alleati di governo manifestano gli scostamenti più rilevanti rispetto alle intenzioni di voto rilevate a metà luglio.

Sondaggio politico di oggi 31 agosto: M5s cresce, Lega in calo

Il Pd recupera qualche decimale e cresce leggermente, arrivando a quota 22,3 per cento. Nel centrodestra, invece, Fratelli d'Italia sale al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo, e pubblicato oggi sul Corriere della Sera.

Come si spiega questa crescita del Movimento 5 stelle? Sono due i motivi che, secondo Pagnoncelli, spiegano il balzo in avanti del partito di Luigi Di Maio. In primis, quello che lui stesso definisce "effetto Conte": "Il presidente incaricato era passato indenne dalle fasi convulse della crisi, con una fiducia quasi immutata e una valutazione lusinghiera dell’operato in quelle contingenze. Oggi Conte è visto diffusamente come un esponente del M5s. Capitalizza quindi consensi per questa forza".