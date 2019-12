Sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, si laurea in geologia

Sono passati diciassette anni dal terremoto del Molise, che provocò la morte di trenta persone, 27 dei quali bambini in una scuola elementare a San Giuliano di Puglia, crollata dopo le scosse.

Tra i piccoli sopravvissuti di quella tragedia c'è Pia Antonietta Antignani, che oggi festeggia una laurea con 110 e lode in "Geologia e Geologia Tecnica" conseguita all'Università di Padova, dal titolo "Crystallographic orientations and timing relationships of clinopyroxene inclusions in diamond".

Per la giovane dottoressa il conseguimento della laurea in Geologia rappresenta non solo il coronamento di un percorso di studi, ma è anche indissolubilmente legato all'esperienza vissuta da bambina e alla sua necessità di dare un senso al suo essere sopravvissuta a quell'evento drammatico.

Terremoto in Molise, il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia

Al momento della scossa che il 31 ottobre 2002 provocò il crollo dell'istituto 'Francesco Jovine' di via Giovanni XXIII a San Giuliano di Puglia (CB) c'erano otto insegnanti, due bidelli e 58 bambini. Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e gente del posto scavarono tra le macerie per tutto il giorno. Sei le persone estratte vive. Morirono un'insegnante e 27 bambini, quasi tutti nati nel 1996.

Le indagini successive per ricercare le responsabilità del crollo stabilirono che la scuola aveva subito rimaneggiamenti e persino una sopraelevazione, senza che poi venissero fatti i necessari collaudi.

A processo finirono i costruttori della scuola insieme al sindaco e ai tecnici. Dopo un'assoluzione in primo grado, due costruttori, il progettista, il sindaco e un tecnico comunale furono condannati in Appello, con pene tra i due e i sette anni. Nel 2010 la Cassazione ha stabilito definitivamente la colpevolezza dei cinque imputati.

Una foto di archivio del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, nel quale il 31 ottobre 2002 morirono 27 bambini e una maestra. MASSIMILIANO SCHIAZZA/ARCHIVIO ANSA /DEF