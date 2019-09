Sopravvive al cancro due volte, poi sbanca alla lotteria

"Sono un ragazzo molto fortunato. Sono sopravvissuto due volte al cancro ed ora eccomi qui. È fantastico". Da pochi giorni Stu MacDonald è un uomo milionario. Dopo aver sconfitto il cancro, per lui è arrivato un colpo di fortuna inaspettato. Lo scorso 7 settembre MacDondald ha infatti sbancato la lotteria dell’Oregon ed è riuscito a mettere le mani sul jackpot da 4.6 milioni di dollari. In realtà, tolte le tasse la somma che MacDonald si porterà a casa è di "appena" 1,5 milioni, ma forse non è il caso di stare troppo a sottilizzare.

Il biglietto vincente è stato acquistato all’Ashley’s Café di Bend, una cittadina nella contea di Deschutes. A quanto raccontano i media americani, l’uomo era piuttosto avvezzo al gioco. Tentava la fortuna ogni settimana e ad ogni giocata la moglie Claudia gli augurava di prendere il biglietto vincente. Il caso ha voluto che proprio lo scorso 7 settembre la donna se ne sia dimenticata. L'ennesimo scherzo del destino. Secondo la Cnn l’uomo aveva una possibilità su 302 milioni di centrare la giocata vincente.