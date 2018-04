Sordomuto derubato in autogrill, due dirigenti di rugby bloccano i ladri

Si sono accorti di quello che stava succedendo e in pochissimo tempo sono riusciti ad intervenire e a bloccare i ladri che avevano appena scippato un disabile. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 8 aprile in un'area di servizio dell'autostrada A1, nei pressi di Chianti.

I due digirenti del Rugby Parma Giuseppe Gasparri e Roberto Zanichelli sono riusciti ad intervenire e a far sì che la storia avesse un lieto fine. I due, che erano in trasfera a Civitavecchia con la società per la partita di serie B di Rugby, stavano cenando quando hanno sentito le grida di una donna e si sono accorti che un ragazzo disabile era stato appena scippato. Due malviventi avevano rubato la sua borsa con il suo portafogli ma il giovane, che è muto, non ha potuto avvisare nessuno.

"Così li abbiamo bloccati"

"Quando abbiamo capito la situazione - racconta Roberto Zanichelli a ParmaToday - siamo partiti all'inseguimento dei ladri: siamo riusciti a bloccarli all'altezza delle pompe. Poi è intervenuto anche il benzinaio che ci ha aiutati: sul posto sono arrivati degli agenti in borghese della Stradale che li hanno fermati e perquisiti. A quel punto noi ci siamo allontanati. Hanno bloccato due persone più una terza che faceva il palo nel parcheggio. I due avevano rubato bancomat e soldi dal borsello di un ragazzo sordomuto: probabilmente hanno scelto la vittima poichè più vulnerabile".

Dopo cos'è successo, il ragazzo derubato si è fatto vivo?