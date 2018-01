Spalma le sue feci nei bagni dell'aereo, volo costretto ad atterrare in Alaska

"Emergenza toilette" a bordo di un volo della United Airlines partito da Chicago e diretto a Hong Kong. Il velivolo, come riferisce Askanews, è stato costretto a fare scalo in Alaska. Il motivo? I due bagni dell’aereo sono stati letteralmente devastati da un passeggero 22enne che ha spalmato le sue feci dappertutto nelle toilette.

"Abbiamo ricevuto notizie di un passeggero che aveva devastato due bagni con i suoi escrementi" ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto di Anchorage, Joe Gamache, come riportano i media Usa. Un gesto apparentemente inspiegabile.

Il passeggero in questione è un 22 enne, residente negli Stati Uniti di origine vietnamita, di cui non viene per ora rivelata la precisa identità. E’ stato portato all’ospedale locale per una verifica delle sue condizioni mentali, ha detto la polizia, precisando che l’uomo non ha minacciato nessuno e che non ha avuto comportamento violento. Ai passeggeri costretti allo scalo non previsto è stata pagata una stanza in hotel.