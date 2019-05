Patente sospesa, si barrica in casa e spara ai passanti: "Faccio una strage"

Momenti di terrore a Sansepolcro, cittadina in provincia di Arezzo, dove un uomo si è barricato in casa e ha sparato ai passanti con un fucile, minacciando una strage. E' stato arrestato per tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi.

Il protagonista della drammatica vicenda, che si è consumata nel pomeriggio di ieri in località Montagna, è un 44enne del posto, pluripregiudicato. Alla base del gesto, presumibilmente, la rabbia scatenata da un provvedimento di sospensione della patente di guida, per il quale il 44enne aveva fatto già un ricorso che gli era stato rigettato. Solo l'intervento dei carabineri del comando di Sansepolcro e il sangue freddo del maresciallo della stazione di Monterchi sono riusciti ad evitare che si consumasse una tragedia.

Si barrica in casa e spara ai passanti a Sansepolcro

Stando a quanto è stato ricostruito dai carabinieri, l'uomo "era in stato di alterazione alcolemica" quando, alle 15 circa, ha esploso dalla propria abitazione alcuni colpi di fucile ad altezza uomo nei confronti di due passanti. I due uomini, che stavano camminando lungo la strada di campagna, sono rimasti miracolosamente illesi e, impauriti, si sono dati alla fuga, chiamando i carabinieri. I militari sono intervenuti e alla loro vista l'uomo si è barricato in casa minacciando di voler compiere una strage.

I carabinieri hanno circondato l'abitazione. E' stata intavolata una trattativa telefonica: è stato il maresciallo a persuaderlo ad arrendersi. Dopo una lunga telefonata, l'uomo è uscito dalla propria abitazione disarmato ed è stato arrestato. Ora si trova nel carcere di Arezzo.