Spara sui passanti e si barrica in casa

Un uomo ha aperto il fuoco oggi pomeriggio sui passanti a Bastia, città del nord-est della Corsica, e si è poi barricato nell'edificio in cui vive, secondo quanto riporta BFM TV. A quanto si apprende, è in corso in questi minuti un'operazione di polizia. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Montesoro intorno alle 16 di mercoledì pomeriggio. Al momento sono ignoti i motivi che avrebbero spinto l'uomo ad aprire il fuoco in strada.

Spara sui passanti: terrore a Bastia, in Corsica

Almeno sei persone - tra le quali un poliziotto - sarebbero rimaste ferite, alcune di queste in maniera grave. Secondo il bilancio provvisorio citato da BFM TV, ci sarebbe una vittima. L'uomo che ha aperto il fuoco sui passanti sarebbe un settantenne noto per alcuni problemi di vicinato e che avrebbe già alcuni precedenti alle spalle. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Unità speciali della polizia e della gendarmeria sono state dispiegate intorno al palazzo per tentare di catturare l'aggressore. La prefettura ha invitato gli abitanti di Bastia a non recarsi nella zona.

+++ Notizia in aggiornamento +++

