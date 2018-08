Sparatoria in Canada: almeno 4 morti a Fredericton

Sparatoria nel Canada orientale, dove a Fredericton, nel New Brunswick, ci sono state "molteplici vittime". Lo riferisce la polizia canadese, secondo quanto riporta la Bbc.

La polizia ha invitato i residenti della zona a rimanere all'interno delle loro abitazioni. Un uomo sarebbe stato preso in custodia dalle forze dell'ordine.

IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders.



We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can.