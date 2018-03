Spara contro una coppia di studenti in un liceo statunitense: morto l'assalitore

Ancora una sparatoria in una scuola statunitese: teatro dell'ennesima tragedia la Great Mills high school nello Stato nordamericano del Maryland. Da una prima ricostruzione uno studente ha aperto il fuoco contro un due compagni, un ragazzo e una ragazza, prima di venire colpito e fermato da un agente della sicurezza del campus.

"Lo studente che ha sparato nella scuola del Maryland è morto" ha riferito lo sceriffo della contea di S. Mary, Tim Cameron, in una conferenza stampa." I due studenti feriti sono ricoverati in gravi condizioni. Ancora ignoto il movente del gesto, come pure l'eventuale rapporto fra l'assalitore e gli altri due studenti.

Nelle scuole USA più di 4 sparatorie ogni mese

Prima di quella avvenuta oggi alla Great Mills high school in Maryland, ci sono state 16 sparatorie con morti o feriti nelle scuole americane dall'inizio dell'anno. Lo riferisce la Cnn che calcola una media di 1,5 sparatorie a settimana.