Sparatoria in una casa affittata per il party di Halloween: almeno 4 morti

Almeno 4 persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa di Halloween. La polizia di Orinda, cittadina a nordest di San Francisco, ha confermato che l'indagine riguarda una "sparatoria multipla" che sarebbe avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party.

Quando sono arrivati ​​gli ufficiali, hanno trovato una festa in corso con più di 100 persone presenti, oltre a quattro persone che sono state dichiarate morte sul posto.

L'evento era stato pubblicizzato su Instagram come una festa privata con un volantino che chiedeva agli ospiti di portarsi da casa liquori e marijuana.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later. — CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) November 1, 2019

L'allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria.

Sempre nella serata di Halloween negli Stati Uniti una bambina di 7 anni è rimasta ferita da un proiettile all'altezza della nuca mentre stava facendo insieme alla sua famiglia il giro del vicinato per il tradizionale "dolcetto o scherzetto"

È successo a Chicago, città piagata da sparatorie ed episodi di violenza legati alle armi da fuoco. La bimba, che era travestita da ape, è ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni.