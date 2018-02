"Luca Traini frequentava una ragazza romana con problemi di droga"

Luca Traini, il 28enne vicino ad ambienti di estrema destra che stamattina ha seminato il panico per le strade di Macerata, ferendo sei persone con colpi di arma da fuoco. Ancora non è chiaro cosa abbia spinto il giovane a commettere questo folle gesto, ma da subito si è pensato ad una vendetta per l'omicidio di Pamela Mastropiero. Come riporta anche RomaToday, le vie del raid sono proprio quelle in cui abitava Innocent Oseghale e le vittime tutte di colore. A dare corpo all'ipotesi la rivelazione fatta da Letizia Marino, segretaria Lega della provincia di Macerata.

L'ipotesi è che si possa trattare di Pamela Mastropietro. Intervistata da Silvia Mobili per Radio Capital, l'esponente politico locale ha spiegato che Traini "ha frequentato la nostra sede per un po' di tempo e non aveva mai manifestato opinioni razziste. Sappiamo che da qualche tempo frequentava una ragazza romana con problemi di droga, tutto ci lascia pensare che fosse la povera Pamela Mastropietro".

La smentita

L'ipotesi di un legame tra Pamela e Traini è stata al momento smentita dalle forze dell'ordine con una nota ufficiale: "Nessun collegamento diretto è emerso tra Luca Traini, che oggi a Macerata ha ferito alcuni stranieri e Pamela Mastropietro, la giovane morta nei giorni scorsi. E' quanto emerge dalle indagini svolte dai carabinieri e seguite direttamente dal comandante provinciale Michele Roberti. Dagli accertamenti è risultato che i due non si conoscevano. A confermarlo anche la famiglia di Pamela: "non aveva mai conosciuto Traini".

Di seguito riportiamo, tratto dal sito di Repubblica.it, l'intervento audio della segretaria Letizia Marino.