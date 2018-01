Sparatoria in una scuola: un morto e diversi feriti

Una persona è morta e almeno altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore del Kentucky, la Marshall County High School di Benton. Secondo quanto riporta la Cnn, la polizia statunitense avrebbe arrestato il responsabile, confermando la presenza di una vittima.

Non è chiaro il numero degli studenti feriti, ma secondo la Cbs sarebbero almeno cinque. La conferma di un morto è arrivata attraverso un tweet del governatore del Kentucky, Matt Bevin: "Tragica sparatoria alla Marshall County High School. Chi ha sparato è in custodia. Una vittima confermata, molti altri feriti... tanto ancora da chiarire. Per favore non speculate o diffondete voci. Lasciamo lavorare coloro che sono intervenuti e ringraziamoli per essere lì ad agire".

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...