Uccide i genitori all'università: 19enne arrestato

Il ragazzo di 19 anni sospettato di aver sparato e ucciso ieri i suoi genitori alla Central Michigan University è stato arrestato dalla polizia statunitense. A dare la notizia è stata la stessa università con un tweet, rilanciato dalla maggior parte dei media locali.

The suspect in the shooting incident that happened on CMU's campus is now in custody. Get more details at https://t.co/9LfrVQwM0i.