Spari a una festa, 10 feriti a Manchester

Dieci persone sono state ricoverate con ferite da arma da fuoco dopo una sparatoria nell'area di Moss Side a Manchester avvenuta intorno alle 2:30 di domenica.

Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. Nella zona c'erano ancora molte persone che avevano partecipato al Carnevale Caraibico. "Attualmente ci sono diverse persone in ospedale in cura per varie ferite ma per fortuna nessuna sembra in pericolo di vita", ha spiegato la detective Debbie Dooley, scrive il Telegraph.



"Gli agenti stanno cercando di capire dove sia avvenuto l'incidente e chi sia il responsabile dell'attacco", ha aggiunto spiegando che l'area verrà sorvegliata con più poliziotti. Alcune immagini diffuse sui social mostrano quanto avvenuto dopo gli spari, con i poliziotti che aiutano un gruppo terrorizzato.