Spari in spiaggia: professoressa gambizzata davanti ai bagnanti

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda che ieri ha portato in ospedale, in codice rosso, una donna convinta dal suo ex amante a incontrarsi ancora una volta, nonostante la fine della loro relazione. La donna aveva anche denunciato l'uomo, che era diventato ossessivo e la perseguitava.

I fatti sulla spiaggia di Seiano, Costiera Sorrentina, quando la vittima dell'agguato è stata raggiunta dall'uomo, un 62enne che ha estratto una pistola e ha fatto fuoco scatenando il panico tra i bagnanti che sono immediatamente scappati, mentre la donna è stata soccorsa dal 118.

Le condizioni della donna (ricoverata nell'ospedale di Vico Equense) non sono preoccupanti ma i proiettili l'hanno ferita gravemente alle gambe. La fuga dell’uomo è terminata nella serata di ieri, quando i carabinieri - coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata - hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa dall’ufficio Gip di Torre Annunziata.