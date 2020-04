Coronavirus, anziana va a fare la spesa undici volte in un giorno: multa da 280 euro

Nel corso di una sola giornata è uscita ben undici volte per andare a fare la spesa, nonostante i divieti in vigore per l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus e nonostante fosse stata già più volte ammonita dalla polizia locale.

Dopo essere stata sorpresa a uscire per l’undicesima volta nella giornata di sabato, una donna di Grado, in provincia di Gorizia, è stata multata dalla polizia.

Gli agenti l’avevano già notata in giro più volte nell’arco della giornata e le aveva detto di restare in casa. All’ennesimo episodio, la polizia locale è stata costretta a intervenire.

Come racconta il quotidiano triestino Il Piccolo, la donna dovrà pagare 280 euro di multa, che potrebbero diventare 400 qualora non paghi entro trenta giorni .