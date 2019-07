Spiaggia "vietata" per i malati di Aids, la denuncia shock di una fondazione barese

"Non so per quale ragione hanno deciso di non volerci più". Triste disavventura per una decina di ospiti della casa alloggio "Raggio di Sole" della Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto cui è stato rifiutato l'accesso ad uno stabilmento balneare perché in cura come sieropositivi. "Gli scorsi anni gli ospiti si spostavano nelle regioni vicine per le vacanze estive, seguiti da molti operatori, ma quest’anno anche a causa dell’avanzare dell’età di molti di loro, hanno preferito restare in zona ed optare per delle strutture balneari nella vicina provincia barese, ma sono stati rifiutati."

Come spiega in una intervista realizzata da una tv locale, Fiorella Falcone, la responsabile della casa alloggio, il sospetto è che il rifiuto da parte dello stabilimento balneare sia legato al pregiudizio che si porta dietro chi vive sotto la stigma dell'Aids.

Tuttavia come testimoniano i responsabili della struttura i pazienti hanno carica virale azzerata e non possono trasmettere l'Hiv, e -ad ogni modo - è bene ricordare che in nessun caso la malattia si potrebbe trasmettere con un bagno al mare, o in piscina. Non ci si contagia con il sudore, le lacrime, l'urina o la saliva nè con il contatto fisico, baci, saliva, morsi, graffi, tosse, bicchieri o altri oggetti, punture di insetti. Così come non lo si trasmette neanche frequentando uno stesso luogo.