La sposa è positiva al coronavirus: gli invitati al matrimonio finiscono in isolamento

Il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un incubo: un matrimonio celebrato a Vergato, in provincia di Bologna, finisce "in quarantena". E' quanto successo a una coppia di sposi e ai loro trentuno invitati, ora tutti in isolamento fiduciario dopo che si è scoperto che la sposa è risultata positiva al coronavirus. Il vicesindaco Stefano Pozzi ha raccontato all’edizione bolognese di Repubblica che il matrimonio con rito civile è stato celebrato in Comune e durante la cerimonia tutti erano a debita distanza, mentre i festeggiamenti sono continuati in una struttura privata del posto.

Lo sposo è originario del paese dell'Appennino bolognese, mentre la sposa è veneta e fa l'operatrice sanitaria in una struttura della provincia. "Nei giorni successivi al matrimonio - scrive Repubblica - si è dovuta sottoporre a un tampone (nell'ambito di un'attività di screening) ed è risultata positiva".

E così si è messo in moto il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, che ha contattato i colleghi del Veneto. Venti degli ospiti, che arrivavano dalla provincia di Treviso, sono finiti in isolamento fiduciario, come ha spiegato ieri lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia durante il suo punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus. Sono invece sotto sorveglianza a Bologna altri undici amici e parenti.

