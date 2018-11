Sposati da 50 anni, si conobbero grazie a 'Topolino': il nipote ritrova il fumetto del 1965

Un amore iniziato per caso, quando si scrivevano ancora le lettere e quando per entrare in contatto con giovani di tutto il mondo si poteva usare la rubrica "Una segretaria per tutti" su Topolino. Alfredo e Ida, che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio, si sono conosciuti proprio così. Un'amica di lei, 17enne parrucchiera a Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, spedì il suo indirizzo alla redazione di Topolino per la rubrica dedicata alla ricerca di corrispondenti o a scambi di figurine e francobolli. Tra le tante cartoline che Ida ricevette ci fu anche quella di Alfredo, studente presso l'Università Alberghiera a Berna, in Svizzera. Un suo amico era originario di Torella dei Lombardi e la coincidenza lo spinse a rispondere alla ragazza.

Lettera dopo lettera, i due decisero di incontrarsi, con il permesso del padre di Ida e così Alfredo arrivò in paese. Per lui fu un colpo di fulmine, lei invece ci mise un po' di più, ma alla fine fu conquistata da Alfredo. Non si sono più lasciati.

Un nipote di Alfredo è riuscito a ritrovare la copia di Topolino da cui è partito tutto grazie a un forum di appassionati del settore, che si sono mobilitati per rintracciare il numero 520 del 1965.

"Siamo tornati indietro nel tempo" dicono a Repubblica i due sposi, emozionati. Oltre a parenti e amici, a festeggiarli si è unita così, virtualmente, la comunità 'topoliniana'.