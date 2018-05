Lui la salva da uno scippo, lei si innamora: Gabriele e Caterina si sposano

Una favola con un lieto fine quella di Gabriele e Caterina, che si sono sposati qualche giorno fa a Carmignano dopo essersi conosciuti quando lui la salvò da uno scippo.

Era l'alba del giorno dell'Epifania del 2009. Gabriele stava scaricando le casse dei giornali da allestire sui banchi della sua edicola in piazza Dalmazia, a Firenze, quando sente un grido e vede un giovane colpire una ragazza a terra per cercare di toglierle la borsa. Gabriele interviene, mette in fuga il rapinatore e avverte la polizia, che rapidamente lo arresta. Lui intanto torna indietro per occuparsi della vittima dell'aggressione.

Qualche giorno dopo, la ragazza torna con la madre all'edicola per ringraziare il suo eroe, come racconta La Nazione. Passano dei mesi e al processo contro lo scippatore i due si ritrovano e scatta la scintilla, che li ha portati ora a dirsi sì nel corso di una cerimonia civile a Carmignano.