Prima le nozze, poi la tragedia: sposi muoiono poco dopo il "sì"

Un amore distrutto all'improvviso, soltanto qualche attimo dopo il fatidico “sì”. Una coppia di giovani sposini, Harley Joe Morgan, di 19 anni, e Rhiannon Boudreaux Morgan, di 20, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto qualche minuto dopo il loro matrimonio.

Come riporta l'emittente locale KFDM, i due ragazzi si erano appena sposati in Texas (Stati Uniti), in una delle aule del tribunale di Orange County.

Dopo la cerimonia gli sposi sono partiti con la loro auto, che soltanto qualche minuto dopo aver salutato amici e parenti è stata travolta da un pickup all'ingresso dell'autostrada. Purtroppo, per i due giovani non c'è stato nulla da fare: sono morti entrambi sul colpo.