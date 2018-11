Giovani sposi muoiono in un incidente poche ore dopo il "sì"

Una coppia di sposi è morta in un incidente in elicottero meno di due ore dopo aver pronunciato il sì. Appena finita la cerimonia, Will Byler e la sua sposa Bailee Ackerman erano saliti a bordo dell'elicottero, salutati dagli invitati rimasti nel ranch della famiglia di lui in Texas. Poco dopo lo schianto, appena qualche miglio fuori dal perimetro del ranch: Will e Bailee sono morti insieme al pilota.

A confermare la notizia su Facebook è stato un amico della giovane coppia, Eric Smith, uno di quelli presenti al ricevimento "da favola" e che ha visto Will e Bailee allontanarsi insieme per l'ultima volta.

Conferme sono arrivate anche dal National Trasportation Safety Board, che ha twittato i dettagli dell'incidente. Le autorità ora stanno investigando sulle cause dello schianto.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte degli amici della coppia. La damigella d'onore della sposa, Jessica Stilley, ha diffuso un triste messaggio per ricordarla. "Mia dolce Bailee Raye, il mio cuore si è spezzato in mille pezzi, sto qui seduta a pensare al resto della mia vita senza la mia migliore amica - ha scritto - Sono così felice che tu abbia potuto sposare l'uomo dei tuoi sogni e trovare con lui quell'amore prezioso che ti meritavi".