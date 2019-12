“Il Natale vivilo come un bambino”: lo spot low cost è un piccolo capolavoro

Sarà la potenza dei social, sarà l’atmosfera, ma quando il Natale si avvicina è sempre più facile emozionarsi e credere alle favole e alle sorprese impossibili. Piccoli miracoli come quello di uno spot natalizio costato meno di 100 sterline, che sta dando del filo da torcere ai big del settore in Gran Bretagna. A produrlo, in meno di una giornata, è stata una ferramenta a conduzione familiare, la Hafod Hardware di Rhayader, in Galles.

Come racconta la Bbc, il video si è dimostrato subito vincente e ha spopolato in Rete, tanto da venire eletto dagli utenti social come lo sto di Natale più bello del 2019. Il protagonista del video è il piccolo e dolcissimo Arthur, un bimbo di due anni che nello spot è impegnato a gestire il negozio di famiglia, tra piccole riparazioni, decorazioni di Natale e le richieste dei clienti. Alla fine il messaggio è #BeAKidThisChristmas, “Questo Natale vivilo come un bambino”, semplice e diretto, in grado di arrivare immediatamente al cuore, senza troppi giri di parole.

L’idea di Thomas Lewis, che gestisce il negozio “Hafod Hardware” in Galles da molti anni, era quello di incoraggiare i clienti a comprare nei piccoli negozi, così da ridare vita ai commercianti locali, schiacciati dalle grandi catene, soprattutto a Natale. Thomas non si aspettava il grande successo dello spot, che ha accumulato migliaia di visualizzazioni tra social e YouTube, facendo emozionare gli utenti di tutto il mondo.